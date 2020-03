Réðust inn á heimilið í London vopnaðir hnífum

Fjölskylda belgíska knattspyrnumannsins Jans Vertonghens var rænd í síðustu viku á meðan hann var í Þýskalandi, en þangað hafði leikmaðurinn ferðast með enska knattspyrnuliðinu Tottenham fyrir leik liðsins gegn RB Leipzig. Þetta kemur fram á BBC.

Lögregluyfirvöld á Englandi hafa staðfest að fjórir hettuklæddir menn hafi ruðst inn í húsið á meðan kona Vertonghens og börn hans voru inni. Engan sakaði.

„Við þurfum að styðja Jan og fjölskyldu hans í gegnum þessa hræðilega erfiðu tíma,“ sagði talsmaður Tottenham.

Talsmaður lögreglunnar á Englandi sagði að lögreglan hefði verið kölluð út að heimili í NV-Lundúnum kl. 19:49 hinn 10. mars.

„Lögreglumenn mættu á svæðið. Greint var frá því að fjórir menn með lambhúshettu vopnaðir hnífum hefðu komið sér inn í húsið og stolið fjölda hluta áður en þeir fóru,“ sagði í tilkynningunni. Enginn hefur verið handtekinn vegna málsins.

Vertonghen er enn eitt tilfellið af knattspyrnumönnum sem lenda í því að vera rændir af óprúttnum glæpamönnum á Englandi

Í desember var brotist inn á heimili Mamadous Sakhos, leikmanns Crystal Palace, þar sem sagt var frá því að munum að andvirði 500 þúsund punda, 85 milljóna íslenskra króna, hefði verið stolið.

Þá réðust bílræningjar að leikmönnum Arsenal, þeim Mesut Özil og Sead Kolasinac, í júlí 2019, en heimili Liverpoolmannsins Sadios Manés var einnig rænt á meðan hann spilaði við Bayern München í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar í febrúar árið 2019.

