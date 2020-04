José Mourinho var á leiðinni til Liverpool sumarið 2004, áður en hann gekk til liðs við Chelsea og náði þar glæsilegum árangri sem knattspyrnustjóri næstu árin.

Þetta fullyrðir franski blaðamaðurinn Nicolas Vilas í nýrri bók sem var að koma út og heitir: Mourinho: Behind the Special One, from the origin to the glory.“

ESPN birti í morgun frétt þar sem vitnað var í bókina og sagt að þáverandi umboðsmaður Mourinho, Jorge Baidek, hafi hitt Rick Parry framkvæmdastjóra Liverpool í apríl 2004 og þeir hafi komist að samkomulagi um samning.

Mourinho var þá á fullri ferð með Porto í Meistaradeild Evrópu og fyrir leik gegn Lyon hittust þeir Baidek og Parry á hóteli portúgalska liðsins.

„Mourinho átti að fara til Liverpool. Rick Parry var yfir þessum málum og við vorum komnir með samkomulag. Þeir báðu okkur að bíða í fimmtán daga þar sem Gerard Houllier var enn þá knattspyrnustjóri Liverpool,“ segir Baidek í bókinni, samkvæmt ESPN.

Ekkert varð úr þessu þar sem Liverpool fylgdi því ekki strax eftir. Núverandi umboðsmaður Mourinhos, Jorge Mendes, kom skyndilega inn í myndina og bauð Portúgalanum mun betri samning fyrir hönd Chelsea. Það endaði með því að Mourinho samdi við Chelsea og gerði það gott þar næstu árin en Liverpool kvaddi Gerard Houllier og réð í hans stað Spánverjann Rafael Benítez.