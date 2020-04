Ekki áhugasamur um markavélina í höfuðborginni

Fréttaritari Sky Sports í Manchester segir stórstjörnu Tottenham-liðsins ekki vera á óskalistanum hjá Ole Gunnar Solskjær, knattspyrnustjóra Manchester-liðsins.

Að sögn blaðamannsins James Cooper hafa forráðamenn United þegar komist að niðurstöðu um það hvaða stöður í liðinu þurfi að styrkja og hvaða leikmenn eru fáanlegir.

Enn fremur séu forráðamenn félagsins meðvitaðir um að félög muni ekki geta haldið áfram að eyða sömu upphæðum í leikmenn að undanförnu vegna kórónuvírussins. Lesa má umfjöllunina hér.

Varðandi Harry Kane segir Cooper hjá Sky:

„Þetta mun ekki gerast jafnvel þó að Daniel Levy (stjórnarformaður Tottenham) myndi gefa það í skyn við Ed Woodward framkvæmdastjóra Manchester United.

Og þrátt fyrir sýndan áhuga að undanförnu þá er Kane ekki á listanum hjá United að mínu mati.

United mun ekki eyða eitthvað nálægt þeim upphæðum sem þarf til þrátt fyrir að standa nokkuð sterkt fjárhagslega séð á meðan fótboltinn er á leið út úr þessari kreppu.“

Í sömu grein fer Cooper yfir möguleikann á kaupum á öðrum leikmönnum á borð við James Rodríguez, Jude Bellingham og Jadon Sancho.

Varðandi Rodríguez, sem hefur verið orðaður við Manchester United allt frá heimsmeistarakeppninni í Brasilíu 2014, kemur fram að leikmaðurinn sé ekki á óskalista Norðmannsins við stýrið. Segir að Jack Grealish sé talinn mun fýsilegri kosti vilji þeir kaupa miðjumann. Vissulega skipti það máli hvort Frakkinn Paul Pogba verði um kyrrt eða ekki. Fari hann losnar um fjármagn til þess að fjárfesta í Rodríguez en það sé ólíklegt þar sem ólíklegt þykir að nokkurt lið geti jafnað kaup og kjör Frakkans hjá United-liðinu.

