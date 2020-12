53 þúsund fylgdust með konunum

Á annan í jólum fyrir hundrað árum fór fram merkilegur knattspyrnuleikur þegar eitt allra vinsælasta lið Bretlandseyja, Dick, Kerr Ladies, lék listir sínar.

Leikurinn fór fram í Liverpool; borginni sem löngu síðar var kölluð Bítlaborgin. Mættust þar Dick, Kerr Ladies og St. Helens Ladies og var leikið á Goodison Park sem í dag er vinnustaður Gylfa Þórs Sigurðssonar.

Til þessa leiks er stundum vísað til að benda á hversu mikil eftirspurn var eftir því að sjá konur leika knattspyrnu. Ómögulegt er að segja til um hversu mikil eftirspurnin hefði orðið áratugina á eftir ef ekki hefði verið „gripið í taumana“.

Dick, Kerr Ladies léku gjarnan góðgerðarleiki og var þarna um einn slíkan að ræða á annan í jólum árið 1920. Leikur liðanna dró að mikinn fjölda fólks og mun áhuginn hafa verið töluvert meiri en á leikjum karlaliða í ensku deildakeppninni árið á undan. Færri komust að en vildu en 53 þúsund sáu leikinn á Goodison Park og þurftu um 14 þúsund frá að hverfa samkvæmt umfjöllun um leikinn. Leyfilegur áhorfendafjöldi á leikvanginum í dag þegar Gylfi og liðsfélagar hans leika er tæplega 40 þúsund.

Kvennaleikir bannaðir á frægum leikvöngum

Enska knattspyrnusambandið er merkilegt fyrirbæri og getur verið óútreiknanlegt í sinni nálgun. Þegar kom að þessu vinsæla kvennaliði þá voru lögmál markaðarins ekki ofarlega í huga stjórnarmanna heldur var gripið til boða og banna. Enska knattspyrnusambandið meinaði knattspyrnufélögum í ensku deildakeppnunum að nota leikvanga sína undir knattspyrnuleiki hjá kvennaliðum. Banninu var skellt á árið 1921 og stóð í hálfa öld.

Ýmis sjónarmið heyrðust í rökstuðningi fyrir banninu sem heyrðust lengi fram eftir öldinni varðandi íþróttaiðkun kvenna. Konur væru ekki heppilega byggðar fyrir knattspyrnu og fleira í þeim dúr. Ekki voru það einungis karlar sem lögðust á árarnar með enska knattspyrnusambandinu í þessu máli.

Doktor Mary Scharlieb sagði knattspyrnu vera „afar óheppilega íþrótt fyrir konur og þeirra líkamsbyggingu“.

Doktor Elizabeth Sloan Chesser sagði íþróttina „skaðlega fyrir konur. Í henni felst harka og er íþróttin hættulegri fyrir konur en karla“. Þær gætu orðið fyrir meiðslum sem þær myndu aldrei ná sér af.

Saga liðsins varðveitt

Dick, Kerr Ladies var mjög þekkt lið þar til bannið var sett á en liðið var stofnað árið 1917 í Preston. Árið 1920 hafði liðið betur, 2:0, gegn frönsku liði. Er stundum miðað við þann leik sem fyrsta landsleik enska kvennalandsliðsins þótt það sé kannski ekki nákvæmt.

Þegar leið á síðustu öld var hins vegar farið að fenna hressilega í sporin. Þá tók Gail Newsham sig til og hóf mikla vinnu við að varðveita heimildir og safna upplýsingum. Afraksturinn kom út á bók árið 1994 sem ber heitið: In A League of Their Own!

