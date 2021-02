Var mættur á flugvöllinn og á leið til Liverpool

Króatíski knattspyrnumaðurinn Duje Caleta-Car var kominn út á flugvöll í Marseille í gærkvöld, tilbúinn að stíga um borð í leiguvél og fljúga til Liverpool á Englandi til að ganga til liðs við Englandsmeistarana.

En samkvæmt frönskum fjölmiðlum varð ekkert af því að Caleta-Car stigi um borð. Félögin eru sögð hafa verið búin að ná samkomulagi um kaupverð á þessum 24 ára gamla varnarmanni en Marseille hafi hætt við á síðustu stundu þar sem ekki var ljóst hvort félagið gæti náði í leikmann til að fylla í skarðið.

Unnusta Caleta-Car hafði þegar sett á samfélagsmiðla lagið "All You Need Is Love" með The Beatles, þeirri goðsagnakenndu Liverpool-hljómsveit.

Í staðinn vinnur Liverpool að því hörðum höndum að fá til sín tvo miðverði áður en lokað verður fyrir félagaskiptin kl. 23 í kvöld en það eru hinn tyrkneski Ozan Kabar, leikmaður Schalke í Þýskalandi, og Ben Davies, leikmaður B-deildarliðsins Preston North End.