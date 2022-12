Óásættanlegt og á ekki að sjást (myndskeið)

Will Alves, leikmaður unglingaliðs Leicester City á Englandi, verður lengi frá vegna alvarlegra meiðsla sem hann varð fyrir í leik gegn Wolves í enska unglingabikarnum.

Alves varð fyrir hrottalegri tæklingu í leiknum, sem varð til þess að hann sleit krossband í hné og verður frá keppni í tæpt ár.

James Maddison, einn besti leikmaður aðalliðs Leicester, var allt annað en sáttur við tæklinguna.

„Það þarf að skoða þetta nánar, svona tækling á ekki að sjást og er óásættanleg. Þetta er ömurlegt fyrir Will, sem er frábær strákur með bjarta framtíð,“ skrifaði Maddison á Twitter.

Heartbreaking - Leicester City’s Will Alves will be out for 9 months after a horrific tackle by Wolves player in the FA Youth Cup. Confirmed he has damaged his ACL 😔 pic.twitter.com/TxXyaTioem