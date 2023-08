Knattspyrnumaðurinn fyrrverandi Chris Sutton gagnrýndi portúgalska miðjumanninn Bruno Fernandes harðlega eftir tap liðsins gegn Tottenham í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í Lundúnum á laugardaginn.

Leiknum lauk með 2:0-sigri Tottenham en Fernandes, sem er 28 ára gamall, var gerður að fyrirliða United fyrir keppnistímabilið.

Portúgalinn gekk til liðs við United frá Sporting í janúar 2020 og hefur verið algjör lykilmaður á Old Trafford undanfarin tímabil.

Tekur enga ábyrgð

„Bruno Fernandes á ekki að vera fyrirliði Manchester United,“ sagði Sutton í hlaðvarpinu Its All Kicking Off en hann starfar í dag sem sparkspekingur hjá talkSport.

„Fyrir mitt leyti þá er hann enginn leiðtogi því leiðtogar taka ábyrgð og mér finnst hann ekki taka neina ábyrgð.

Frammistaða liðsins, það sem af er tímabili, minnir á lið sem er ennþá á miðju undirbúningstímabili og hann þarf að hætta að kenna dómurunum um ófarir liðsins og axla ábyrgð,“ bætti Sutton við.