„Ákvað að það væri best fyrir sig að vera ekki með hópnum“

Gary O‘Neil, knattspyrnustjóri Wolverhampton Wanderers, kveðst búast við því að Matheus Nunes verði áfram leikmaður liðsins þegar félagaskiptaglugganum á Englandi verður lokað á föstudag.

Manchester City hefur lagt fram tilboð í Nunes en Úlfarnir höfnuðu því. Nunes brást við því með því að hætta að æfa með liðinu.

„Það er rétt leið og röng leið til þess að bregðast við svona,“ sagði O‘Neil í samtali við Sky Sports eftir 5:0-sigur Úlfanna á Blackpool í enska deildabikarnum í gærkvöldi.

„Eftir að tilboðið frá Manchester City barst ákvað hann að það væri best fyrir sig að vera ekki með hópnum. Stefna félagsins og viðbrögð við slíku eru fastmótuð.

Eftir því sem ég kemst næst hefur ekki borist endurbætt tilboð í hann. Matheus Nunes er enn okkar leikmaður og við erum með langan samning við hann. Á þessari stundu býst ég fastlega við því að hann verði hér enn 2. september,“ sagði O‘Neil í samtali við BBC Sport.

Enskum fjölmiðlum ber ekki saman um hvort eitt eða tvö tilboð hafi borist í Nunes en talið er að Úlfarnir vilji að minnsta kosti 60 milljónir punda fyrir hann, sem Man. City er ekki reiðubúið að borga.

„Næstu dagar munu auðvitað skipta öllu máli og við munum eiga samræður, einkasamræður milli mín og Matheus og ég er viss um að við leysum úr þessu,“ bætti O‘Neil við í samtali við BBC Sport.

