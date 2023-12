Mættu alltaf of seint á æfingar hjá United

Knattspyrnumaðurinn Nemanja Matic ræddi tíma sinn á Englandi í hlaðvarpsþættinum YuPlanet á dögunum

Matic, sem er 35 ára gamall, lék með Chelsea frá 2009 til 2011 og svo aftur frá 2014 til ársins 2017 en hann lék einnig með Manchester United í fimm ár, frá 2017 til 2022.

Hann varð tvívegis Englandsmeistari með Chelsea og einu sinni bikarmeistari en hann er í dag samningsbundinn Rennes í frönsku 1. deildinni.

Mætti enginn of seint hjá Chelsea

„Ráin var mjög há hjá Chelsea og þar höguðu leikmenn sér eins og sannir atvinnumenn ef svo má segja,“ sagði Matic.

„Það mætti enginn of seint á æfingar hjá Chelsea en sagan var allt önnur hjá United, þar mættu leikmenn of seint á hverjum einasta degi. Paul Pogba og Jadon Sancho eru leikmenn sem mættu alltaf of seint á æfingasvæðið.

Þetta fór mikið í taugarnar á okkur sem mættum alltaf á réttum tíma þannig að við settum á laggirnar sektarsjóð. Við söfnuðum 75.000 pundum í sektarsjóðinn á einu tímabilinu og var markmiðið að halda gott partí í Lundúnum en svo varð ekkert úr því vegna kórónuveirufaraldursins,“ sagði Matic en það samsvarar rúmlega 13 milljónum íslenskra króna.