Tekur upp hanskann fyrir Erling Haaland

Knattspyrnumaðurinn fyrrverandi Chris Sutton tók upp hanskann fyrir norska framherjann Erling Haaland í hlaðvarpi sínu It's All Kicking Off á BBC í gær.

Roy Keane, fyrrverandi fyrirliði Manchester United, gagnrýndi Norðmanninn harðlega eftir markalaust jafntefli Manchester City og Arsenal í 30. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í Manchester á sunnudaginn.

Keane sagði meðal annars að Haaland ætti heima í ensku C-deildinni en Norðmaðurinn hefur skorað 18 mörk í 24 leikjum í úrvalsdeildinni á tímabilinu og er markahæstur í deildinni.

Hlutverk hans að skora mörk

„Þetta var mjög ósanngjörn gagnrýni að mínu mati,“ sagði Sutton í hlaðvarpsþætti sínum á BBC.

„Þeir voru að leita að einhverjum til þess að taka þetta jafntefli á sig. Hann var keyptur til Manchester City til þess að skora mörk. Hann gæti vissulega haldið boltanum betur fram á við en hans hlutverk er að skora mörk.

Hann er markahæsti leikmaður deildarinnar en er samt ekki að eiga jafn gott tímabil og í fyrra. Það er eins og það er. Að tala um hann sem C-deildarleikmann er þvæla og bull,“ bætti Sutton meðal annars við.