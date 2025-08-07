Framherjinn eftirsótti á leið til Manchester United

Slóveninn Benjamin Sesko er á leiðinni til enska úrvalsdeildarfélagsins Manchester United. Hinn áreiðanlegi David Ornstein hjá The Athletic greinir frá.
United mun greiða allt að 85 milljónir evra fyrir Sesko sem mun skrifa undir fimm ára samning á Old Trafford.
Newcastle vildi líka fá Sesko og samþykkti Leipzig tilboð enska félagsins. Hins vegar vildi Sesko aðeins ganga í raðir United.
Sesko mun fljúga í kvöld til Manchester. Hann mun fara í læknisskoðun og skrifa undir samninginn sem nýr leikmaður United á morgun.
United hefur heldur betur styrkt sóknarlínu sína í glugganum en félagið hefur einnig sótt Brasilíumanninn Matheus Cunha og Bryan Mbeumo.
Fyrsti leikur United á tímabilinu er á móti Arsenal í ensku úrvalsdeildinni þann 17. ágúst næstkomandi.