Liverpool-maðurinn á leið til Sádi-Arabíu

Darwin Núnez í leik gegn París SG.
Darwin Núnez í leik gegn París SG. AFP/Anne-Christine Poujoulat

Úrúgvæski knattspyrnumaðurinn Darwin Núnez er á leiðinni til sádiarabíska félagsins Al-Hilal. Fabrizio Romano greinir frá þessu.

Al-Hilal greiðir 53 milljónir evra fyrir Núnez sem skrifar undir þriggja ára samning í Sádi-Arabíu.

Núnez, sem er 26 ára, gekk til liðs við Liverpool frá Benfica fyrir þremur árum síðan. Á hans þremur árum í Liverpool skoraði hann 40 mörk og gaf 26 stoðsendingar í 143 leikjum.

Á síðustu leiktíð var Núnez í litlu hlutverki en hann skoraði aðeins fimm mörk í deildinni.

Salan á Núnez gæti hjálpað Liverpool að fjármagna kaupin á sænska framherjanum Alexander Isak.

mbl.is
