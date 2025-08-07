Liverpool-maðurinn á leið til Sádi-Arabíu

Úrúgvæski knattspyrnumaðurinn Darwin Núnez er á leiðinni til sádiarabíska félagsins Al-Hilal. Fabrizio Romano greinir frá þessu.
Al-Hilal greiðir 53 milljónir evra fyrir Núnez sem skrifar undir þriggja ára samning í Sádi-Arabíu.
Núnez, sem er 26 ára, gekk til liðs við Liverpool frá Benfica fyrir þremur árum síðan. Á hans þremur árum í Liverpool skoraði hann 40 mörk og gaf 26 stoðsendingar í 143 leikjum.
Á síðustu leiktíð var Núnez í litlu hlutverki en hann skoraði aðeins fimm mörk í deildinni.
Salan á Núnez gæti hjálpað Liverpool að fjármagna kaupin á sænska framherjanum Alexander Isak.