Vondar fréttir fyrir Tottenham

Enski knattspyrnumaðurinn James Maddison, leikmaður Tottenham, verður frá vegna meiðsla næstu sex til sjö mánuðina.
Samkvæmt breska ríkisútvarpinu meiddist Maddison á fremra krossbandi og þarf hann að gangast undir aðgerð.
Maddison meiddist í æfingaleik Tottenham gegn Newcastle í Suður-Kóreu síðustu helgi.
Maddison er lykilleikmaður hjá Tottenham og er því um mikinn skell að ræða fyrir félagið. Hann gekk í raðir Tottenham fyrir tveimur árum en hann skoraði níu mörk og gaf sjö stoðsendingar á síðustu leiktíð.