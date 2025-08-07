Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 7.8.2025 | 11:45

Vondar fréttir fyrir Tottenham

James Maddison verður frá í sex til sjö mánuði.
James Maddison verður frá í sex til sjö mánuði. AFP/Daniel Roland

Enski knattspyrnumaðurinn James Maddison, leikmaður Tottenham, verður frá vegna meiðsla næstu sex til sjö mánuðina.

Samkvæmt breska ríkisútvarpinu meiddist Maddison á fremra krossbandi og þarf hann að gangast undir aðgerð.

Maddison meiddist í æfingaleik Tottenham gegn Newcastle í Suður-Kóreu síðustu helgi.

Maddison er lykilleikmaður hjá Tottenham og er því um mikinn skell að ræða fyrir félagið. Hann gekk í raðir Tottenham fyrir tveimur árum en hann skoraði níu mörk og gaf sjö stoðsendingar á síðustu leiktíð.

mbl.is
