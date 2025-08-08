Besta tvíeyki í sögu enska boltans?

Enski knattspyrnumaðurinn Harry Kane telur að hann og Suður-Kóreumaðurinn Son Heung-min hafi myndað eitt besta tvíeyki ensku úrvalsdeildarinnar.
Kane mætti sínum gömlu félögum í Tottenham í gær en Bayern München vann öruggan 4:0-sigur og skoraði Englendingurinn eitt af mörkunum.
Son var ekki með Tottenham en hann gekk nýverið í raðir Los Angeles FC eftir 10 ár í Norður-Lundúnum.
Eftir leik kom Kane með falleg skilaboð til gamla liðsfélaga síns.
„Innilegar hamingjuóskir til hans fyrir ferilinn hjá Tottenham. Fyrst og fremst er hann frábær manneskja. Ég hef kynnst honum vel sem vini og veit hversu hógvær og góður maður hann er.
Sem leikmenn mynduðum við eitt besta tvíeyki í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Við höfðum þessa tengingu sem við elskuðum,“ sagði Kane eftir leik.