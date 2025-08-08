De Gea með skemmtileg skilaboð á gamla liðsfélagann

Spænski markvörðurinn David de Gea snýr aftur á Old Trafford þegar Fiorentina mætir Manchester United í æfingaleik á morgun.
De Gea, sem er 34 ára, lék í 12 ár með Manchester United en er nú liðsfélagi Alberts Guðmundssonar í Fiorentina.
Fyrir leikinn sendi de Gea gamla liðsfélaga sínum Bruno Fernandes skemmtileg skilaboð.
„Eins og þið vitið sný ég til baka á ykkar heimavöll. Þetta er afar sérstakur leikur fyrir mér. Bruno, þú getur ekki skorað gegn mér og ef þú skorar er það því ég leyfi þér það, svo stuðningsmenn halda áfram að syngja nafn þitt,“ sagði de Gea léttur.
Leikurinn hefst klukkan 11.45 á morgun og er síðasti æfingaleikur United áður en enska úrvalsdeildin hefst næstu helgi.
📩 Just in from @D_DeGea ahead of his Old Trafford return 🤳— Manchester United (@ManUtd) August 7, 2025
With a special message for @B_Fernandes8... 👀⚽️ pic.twitter.com/aZxbPs25Pl