Má fara frá Chelsea

Senegalski knattspyrnumaðurinn Nicolas Jackson hefur fengið leyfi frá félagsliði sínu Chelsea til þess að finna sér annað félag.
Breska ríkisútvarpið greinir frá því að Chelsea sé opið fyrir sölu, tveimur árum eftir að hann var keyptur á 32 milljónir punda frá Villarreal enda er félagið búið að kaupa tvo sóknarmenn í sumar, þá Joao Pedro og Liam Delap.
Jackson æfði einn í dag og er ekki í leikmannahópi Chelsea í vináttuleik gegn Bayer Leverkusen sem stendur nú yfir.
Chelsea bindur vonir við að fá að minnsta kosti tvöfalda þá upphæð sem félagið greiddi fyrir hann sumarið 2023. Newcastle United er sagt vera áhugasamt um sóknarmanninn.