Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.8.2025 | 6:00

Mikið áfall fyrir Chelsea

Warren Zaire-Emery og Levi Colwill eigast við í úrslitaleik PSG …
Warren Zaire-Emery og Levi Colwill eigast við í úrslitaleik PSG og Chelsea í síðasta mánuði. AFP/Alex Grimm

Levi Colwill, varnarmaður Chelsea og enska landsliðsins í knattspyrnu, varð fyrir því óláni að slíta krossband í hné á sinni fyrstu æfingu eftir sumarfrí í kjölfar þess að liðið varð heimsmeistari félagsliða í síðasta mánuði.

Colwill, sem er 22 ára miðvörður, meiddist á æfingu liðsins á þriðjudag, fór í kjölfarið í myndatöku og hefur þegar gengist undir skurðaðgerð vegna meiðslanna.

Þar með er ljóst að hann missir af stórum hluta komandi tímabils og jafnvel öllu en krossbandsslit þýða venjulega um níu mánaða fjarveru.

Colwill var sannkallaður lykilmaður hjá Chelsea á síðasta tímabili er hann lék 35 af 38 leikjum liðsins í ensku úrvalsdeildinni og fimm af sjö leikjum þess á HM félagsliða.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hryllingur í Reynisfjöru: „Gátum ekki hjálpað henni“ Litast af meðvirkni og feluleik Naflastrengurinn aldrei slitnað Óvenjulegt hvarf skaflsins í Esjunni
Fleira áhugavert
Vaxtastefnan komin í „algjöra sjálfheldu“ Naflastrengurinn aldrei slitnað Vonar að ekki þurfi að höfða mál vegna ESB-tolla „Gögn og upplýsingar eru ekki traustar“