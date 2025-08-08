Mikið áfall fyrir Chelsea

Levi Colwill, varnarmaður Chelsea og enska landsliðsins í knattspyrnu, varð fyrir því óláni að slíta krossband í hné á sinni fyrstu æfingu eftir sumarfrí í kjölfar þess að liðið varð heimsmeistari félagsliða í síðasta mánuði.
Colwill, sem er 22 ára miðvörður, meiddist á æfingu liðsins á þriðjudag, fór í kjölfarið í myndatöku og hefur þegar gengist undir skurðaðgerð vegna meiðslanna.
Þar með er ljóst að hann missir af stórum hluta komandi tímabils og jafnvel öllu en krossbandsslit þýða venjulega um níu mánaða fjarveru.
Colwill var sannkallaður lykilmaður hjá Chelsea á síðasta tímabili er hann lék 35 af 38 leikjum liðsins í ensku úrvalsdeildinni og fimm af sjö leikjum þess á HM félagsliða.