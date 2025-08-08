Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.8.2025 | 16:31

Nýliðarnir styrkja sig fyrir tæpa níu milljarða

Martin Dúbravka er genginn til liðs við Burnley.
Martin Dúbravka er genginn til liðs við Burnley. AFP/Glyn Kirk

Burnley, sem leikur sem nýliði í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu karla á komandi tímabili, hefur fest kaup á sóknarmanninum Armando Broja, markverðinum reynda Martin Dúbravka og miðjumanninum unga Lesley Ugochukwu.

Broja er 23 ára albanskur framherji sem er keyptur á 20 milljónir punda frá Chelsea og skrifaði undir fimm ára samning.

Félagaskiptin í enska fótboltanum
Félagaskiptin í enska fótboltanum

Dúbravka er 36 ára Slóvaki sem keyptur er á 14 milljónir punda frá Newcastle United og skrifaði undir eins árs samning.

Ugochukwu er 21 árs Frakki og er sömuleiðis keyptur á 20 milljónir punda frá Chelsea. Skrifaði hann einnig undir fimm ára samning.

Nýliðarnir eru því stórhuga enda búnir að eyða 54 milljónum punda í leikmennina þrjá í vikunni, sem jafngildir rúmlega 8,9 milljörðum íslenskra króna.

