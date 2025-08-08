Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.8.2025 | 12:30

Nýr stjóri Liverpool

Gareth Taylor er nýr stjóri Liverpool.
Gareth Taylor er nýr stjóri Liverpool. Ljósmynd/Liverpool

Gareth Taylor er tekinn við sem knattspyrnustjóri kvennaliðs Liverpool í úrvalsdeildinni á Englandi.

Hann stýrði Manchester City í fimm ár en var óvænt rekinn í mars á þessu ári. Taylor, sem er 52 ára gamall, gerði City að bikarmeisturum árið 2020 og deildarmeisturum árið 2022.

Rekinn frá Manchester City
Rekinn frá Manchester City

Matt Beard var rekinn frá Liverpool í febrúar á þessu ári og Amber Whiteley stýrði liðinu út leiktíðina. Liverpool lenti í sjöunda sæti í deildinni á síðustu leiktíð með 25 stig.

Fyrsti leikur Liverpool á næsta tímabili er gegn nágrönnum þeirra í Everton 7. september.

