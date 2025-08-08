Nýr stjóri Liverpool

Gareth Taylor er tekinn við sem knattspyrnustjóri kvennaliðs Liverpool í úrvalsdeildinni á Englandi.
Hann stýrði Manchester City í fimm ár en var óvænt rekinn í mars á þessu ári. Taylor, sem er 52 ára gamall, gerði City að bikarmeisturum árið 2020 og deildarmeisturum árið 2022.
Matt Beard var rekinn frá Liverpool í febrúar á þessu ári og Amber Whiteley stýrði liðinu út leiktíðina. Liverpool lenti í sjöunda sæti í deildinni á síðustu leiktíð með 25 stig.
Fyrsti leikur Liverpool á næsta tímabili er gegn nágrönnum þeirra í Everton 7. september.