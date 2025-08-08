Slot: Spurningar sem ég vil ekki

Arne Slot stjóri Liverpool var ekki sáttur með spurningu blaðamanna út í sænska knattspyrnumanninn Alexander Isak á blaðamannafundi í dag.
Liverpool vill fá Isak til liðs við sig en Newcastle hafnaði 110 milljón punda tilboði félagsins í Svíann.
„Þetta eru mikið spurningar sem ég vil ekki. Þú talar aldrei um leikmenn sem eru ekki þínir en ég get talað um Hugo [Ekitiké] sem við keyptum nýlega og hefur gert mjög vel hingað til,“ sagði Slot.
Samkvæmt Slot er hann afar ánægður með hópinn sinn fyrir komandi tímabil í ensku úrvalsdeildinni.
„Við erum mjög ánægðir með hópinn sem við erum með og það er öll ástæða til, við unnum deildina á síðasta tímabili. Einhverjir leikmenn fóru en við höfum fengið nýja leikmenn og síðan eru ungu strákarnir að standa sig vel,“ sagði Slot.
Liverpool mætir Crystal Palace í leik um Samfélagssköldin á sunnudaginn.