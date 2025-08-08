Þýskur landsliðsmaður í B-deildina

Íslendingalið Birmingham City í knattspyrnu karla hefur fest kaup á þýska sóknarmanninum Marvin Ducksch frá þýska 1. deildar liðinu Werder Bremen.
Skiptin hafa vakið töluverða athygli þar sem Ducksch, sem er 31 árs, hefur verið iðinn við kolann í markaskorun í efstu deild Þýskalands og lék tvo A-landsleiki fyrir þjóð sína fyrir tveimur árum á meðan Birmingham leikur í ensku B-deildinni.
Birmingham, sem Willum Þór Willumsson og Alfons Sampsted leika með, vann C-deildina með miklu yfirburðum á síðasta tímabili og hefur leik í B-deildinni gegn Ipswich Town á heimavelli í kvöld.
Ducksch verður þó fjarri góðu gamni þar sem hann er að glíma við smávægileg meiðsli.
Greiddi Birmingham tvær milljónir evra fyrir framherjann.