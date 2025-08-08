Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.8.2025 | 18:41

Þýskur landsliðsmaður í B-deildina

Marvin Ducksch er kominn til Birmingham.
Marvin Ducksch er kominn til Birmingham. Ljósmynd/@BCFC

Íslendingalið Birmingham City í knattspyrnu karla hefur fest kaup á þýska sóknarmanninum Marvin Ducksch frá þýska 1. deildar liðinu Werder Bremen.

Skiptin hafa vakið töluverða athygli þar sem Ducksch, sem er 31 árs, hefur verið iðinn við kolann í markaskorun í efstu deild Þýskalands og lék tvo A-landsleiki fyrir þjóð sína fyrir tveimur árum á meðan Birmingham leikur í ensku B-deildinni.

Birmingham, sem Willum Þór Willumsson og Alfons Sampsted leika með, vann C-deildina með miklu yfirburðum á síðasta tímabili og hefur leik í B-deildinni gegn Ipswich Town á heimavelli í kvöld.

Ducksch verður þó fjarri góðu gamni þar sem hann er að glíma við smávægileg meiðsli.

Greiddi Birmingham tvær milljónir evra fyrir framherjann.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hryllingur í Reynisfjöru: „Gátum ekki hjálpað henni“ Kristrún tjáir sig ekki um tollana sem vofa yfir Erlendur ferðamaður lést í Vestari-Jökulsá Naflastrengurinn aldrei slitnað
Fleira áhugavert
Hópslagsmál stuðningsmanna Óvenjulegt hvarf skaflsins í Esjunni Skýrari rammi fyrir þá sem eru sérlega hættulegir Kristrún tjáir sig ekki um tollana sem vofa yfir