Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.8.2025 | 15:05

Ungstirnið framlengir hjá Arsenal

Ethan Nwaneri verður áfram í Norður-Lundúnum.
Ethan Nwaneri verður áfram í Norður-Lundúnum. AFP/John Thys

Enska ungstirnið Ethan Nwaneri hefur skrifað undir nýjan samning hjá uppeldisfélaginu Arsenal.

Ekki er vitað hversu langan samning hinn 18 ára gamli Nwaneri hefur skrifað undir hjá Arsenal.

Nwaneri kom við sögu í 39 leikjum á síðustu leiktíð þar sem hann skoraði níu mörk og gaf tvær stoðsendingar.

Nwaneri er sá yngsti í sögu til að leika leik en hann var aðeins 15 ára og 181 dags gamall þegar hann kom inn á móti Brentford árið 2022.

„Ég er svo spenntur fyrir því að hjálpa liðinu, ég vil hjálpa okkur að vinna eins mikið og mögulegt er,“ sagði Nwaneri í tilkynningu frá Arsenal. 

 

mbl.is
