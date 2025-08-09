Draumabyrjun Hollywood-liðsins breyttist í martröð

Velska knattspyrnuliðið Wrexham, sem Hollywood-stjörnurnar Ryan Reynolds og Rob McElhenney eiga, lék sinn fyrsta leik í ensku B-deild karla í 43 ár í dag.
Liðið heimsótti Southampton, sem féll úr ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð, og tapaði 2:1 eftir mikla dramatík.
Josh Windass kom Wrexham yfir á 22. mínútu leiksins með marki úr vítaspyrnu og var staðan 1:0 alveg fram að lokamínútunum.
Á 90. mínútu jafnaði Ryan Manning metin fyrir Southampton með marki beint úr aukaspyrnu. Undir blálok leiks skoraði síðan Jack Stephens sigurmarkið og tryggði Southampton stigin þrjú.
Wrexham hefur verið á hraðri uppleið síðan Hollywood-stjörnurnar festu kaup á félagin og farið upp um þrjár deildir á jafnmörgum árum.