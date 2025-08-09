Fyrsta mark Viktors fyrir Arsenal

Sænski sóknarmaðurinn Viktor Einar Gyökeres skoraði í 3:0-sigri Arsenal gegn spænska fótboltaliðinu Athletic Club á heimavelli Arsenal á Englandi í dag.
Þetta var fyrsta mark Viktors fyrir félagið en hann gekk til liðsins frá portúgalska liðinu Sporting í sumar.
Viktor Gyökeres ⚽️— afcstuff (@afcstuff) August 9, 2025
Martin Zubimendi 🅰️
WHAT. A. CROSS. pic.twitter.com/W6tANcSZtq
Hann kom Arsenal yfir á 35. mínútu eftir stoðsendingu frá Martin Zubimendi og Bukayo Saka kom Arsenal í 2:0, tveimur mínútum síðar.
Kai Havertz skoraði svo þriðja mark Arsenal á 82. mínútu og leikurinn endaði 3:0.