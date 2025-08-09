Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 9.8.2025 | 18:30

Fyrsta mark Viktors fyrir Arsenal

Viktor Gyökeres skoraði sitt fyrsta mark fyrir Arsenal í dag.
Viktor Gyökeres skoraði sitt fyrsta mark fyrir Arsenal í dag. AFP/Glyn Kirk

Sænski sóknarmaðurinn Viktor Einar Gyök­eres skoraði í 3:0-sigri Arsenal gegn spænska fótboltaliðinu Athletic Club á heimavelli Arsenal á Englandi í dag.

Þetta var fyrsta mark Viktors fyrir félagið en hann gekk til liðsins frá portúgalska liðinu Sporting í sumar.

Hann kom Arsenal yfir á 35. mínútu eftir stoðsendingu frá Martin Zubimendi og Bukayo Saka kom Arsenal í 2:0, tveimur mínútum síðar.

Kai Havertz skoraði svo þriðja mark Arsenal á 82. mínútu og leikurinn endaði 3:0.

mbl.is
