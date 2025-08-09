Núnez mættur til Sádi-Arabíu

Knattspyrnumaðurinn Darwin Núnez er genginn til liðs við sádi-arabíska félagið Al Hilal frá Englandsmeisturum Liverpool. Liðið kynnti hann til leiks á samfélagsmiðlum í kvöld.
Núnez, sem er 26 ára sóknarmaður, kom til Liverpool frá portúgalska liðinu Benfica árið 2022 og skoraði 25 mörk og lagði upp 16 mörk í 95 leikjum í ensku úrvalsdeildinni.
Núnez var í litlu hlutverki þegar Liverpool vann deildina á síðasta tímabili en hann skoraði fimm mörk og lagði upp þrjú.
Hjá Al Hilal hittir hann meðal annars Kalidou Koulibaly sem spilaði með Chelsea, João Cancelo sem var hjá Manchester City og Theo Hernández sem spilaði með AC Milan.