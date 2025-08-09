Slæmar fréttir fyrir Manchester City

Spánverjinn Rodri, einn besti leikmaður enska knattspyrnufélagsins Manchester City, hefur fengið bakslag í bataferli sínu eftir að hafa slitið krossband í september í fyrra.
Rodri var frá allt síðasta tímabil en hann hefur verið lykilmaður í liði City undanfarin ár og vann gullboltann, besti leikmaður heims, í fyrra eftir að hann varð Englandsmeistari og Evrópumeistari með Spáni.
Stjóri liðsins Pep Guardiola sagði frá tíðindunum á blaðamannafundi en samkvæmt honum verður Rodri ekki alveg heill heilsu fyrr en eftir landsleikjahléið í september.
Rodri kom inn á gegn Bournemouth í síðasta leik síðasta tímabils og spilaði á HM félagsliða í Bandaríkjunum en meiddist aftur gegn Al Hilal frá Sádi-Arabíu í 16-liða úrslitunum í byrjun júlí.
Manchester City heimsækir Wolves í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar og fær síðan Tottenham í heimsókn. Í síðasta leik sínum fyrir landsleikjahléið heimsækja City-menn Brighton.