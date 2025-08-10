Crystal Palace - Liverpool, staðan er 0:1

Crystal Palace og Liverpool mætast í leiknum um enska samfélagsskjöldinn á Wembley klukkan 14, þar sem ensku meistararnir mæta bikarmeisturunum.
Crystal Palace varð bikarmeistari í fyrsta skipti í sögunni á síðustu leiktíð á meðan Liverpool varð enskur meistari.
Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
|1. mín. Leikur hafinn
|Crystal Palace
|0:1
|Liverpool
|11. mín. Ekkert varð úr horninu en þetta er betra frá Palace.
