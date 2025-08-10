Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 10.8.2025 | 14:07

Crystal Palace - Liverpool, staðan er 0:1

Diogo Jota og André Silva var minnst fyrir leik.
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

johanningi@mbl.is

Crystal Palace og Liverpool mætast í leiknum um enska samfélagsskjöldinn á Wembley klukkan 14, þar sem ensku meistararnir mæta bikarmeisturunum.

Crystal Palace varð bikarmeistari í fyrsta skipti í sögunni á síðustu leiktíð á meðan Liverpool varð enskur meistari.

Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

1. mín. Leikur hafinn

Leiklýsing

Crystal Palace 0:1 Liverpool opna loka
11. mín. Ekkert varð úr horninu en þetta er betra frá Palace.
