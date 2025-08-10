Palace sigraði Liverpool eftir vítakeppni

Crystal Palace vann sinn fyrsta Samfélagssjöld er liðið sigraði Liverpool í árlegum leik um sjöldinn á Wembley í dag. Staðan eftir venjulegan leiktíma var 2:2 og réðust úrslitin því í vítakeppni, þar sem Palace hafði betur, 3:2.
Liverpool byrjaði með látum því Hugo Ekitike, sem kom til félagsins fyrir tímabilið, skoraði strax á 4. mínútu með hnitmiðuðu skoti rétt utan teigs eftir sendingu frá Florian Wirtz, sem einnig kom til Liverpool fyrir leiktíðina.
Liverpool var yfir í rúmar tíu mínútur því Crystal Palace fékk víti á 15. mínútu þegar Virgil van Dijk feldli Ismaila Sarr innan teigs. Jean-Philippe Mateta fór á punktinn, skoraði af öryggi og jafnaði í 1:1.
Aðeins fjórum mínútum eftir það var Liverpool komið yfir á ný. Jeremie Frimpong reyndi þá fyrirgjöf frá hægri og boltinn sveif yfir Dean Henderson í marki Palace og í fjærhornið. Eins og Wirtz og Ekitike kom Frimpong til Liverpool fyrir tímabilið.
Leikurinn róaðist töluvert eftir annað mark Liverpool, lítið var um færi og var staðan í leikhléi því 2:1, Liverpool í vil.
Crystal Palace var sterkari aðilinn framan af í seinni hálfleik og skapaði sér nokkur álitleg færi. Það skilaði sér í jöfnunarmarki á 77. mínútu þegar Adam Wharton sendi Ismaila Sarr í gegn með fallegri stungusendingu og Senegalinn jafnaði með skoti í stöng og inn.
Ekkert var meira skorað og réðust úrslitin því í vítakeppni. Þar skoraði Palace úr þremur spyrnum gegn tveimur hjá Liverpool og vann sinn fyrsta Samfélagsskjöld.
