Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 10.8.2025 | 16:18 | Uppfært 16:48

Palace sigraði Liverpool eftir vítakeppni

Leikmenn Crystal Palace fagna sigrinum.
Leikmenn Crystal Palace fagna sigrinum. AFP/Glyn Kirk
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Crystal Palace vann sinn fyrsta Samfélagssjöld er liðið sigraði Liverpool í árlegum leik um sjöldinn á Wembley í dag. Staðan eftir venjulegan leiktíma var 2:2 og réðust úrslitin því í vítakeppni, þar sem Palace hafði betur, 3:2.

Liverpool byrjaði með látum því Hugo Ekitike, sem kom til félagsins fyrir tímabilið, skoraði strax á 4. mínútu með hnitmiðuðu skoti rétt utan teigs eftir sendingu frá Florian Wirtz, sem einnig kom til Liverpool fyrir leiktíðina.

Liverpool var yfir í rúmar tíu mínútur því Crystal Palace fékk víti á 15. mínútu þegar Virgil van Dijk feldli Ismaila Sarr innan teigs. Jean-Philippe Mateta fór á punktinn, skoraði af öryggi og jafnaði í 1:1.

Florian Wirtz í baráttunni í dag.
Florian Wirtz í baráttunni í dag. AFP/Glyn Kirk

Aðeins fjórum mínútum eftir það var Liverpool komið yfir á ný. Jeremie Frimpong reyndi þá fyrirgjöf frá hægri og boltinn sveif yfir Dean Henderson í marki Palace og í fjærhornið. Eins og Wirtz og Ekitike kom Frimpong til Liverpool fyrir tímabilið.

Leikurinn róaðist töluvert eftir annað mark Liverpool, lítið var um færi og var staðan í leikhléi því 2:1, Liverpool í vil.

Eberechi Eze og Ibrahima Konate eigast við.
Eberechi Eze og Ibrahima Konate eigast við. AFP/Glyn Kirk

Crystal Palace var sterkari aðilinn framan af í seinni hálfleik og skapaði sér nokkur álitleg færi. Það skilaði sér í jöfnunarmarki á 77. mínútu þegar Adam Wharton sendi Ismaila Sarr í gegn með fallegri stungusendingu og Senegalinn jafnaði með skoti í stöng og inn.

Ekkert var meira skorað og réðust úrslitin því í vítakeppni. Þar skoraði Palace úr þremur spyrnum gegn tveimur hjá Liverpool og vann sinn fyrsta Samfélagsskjöld.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Vestri 3:2 Fram opna
90. mín. Gunnar Jónas Hauksson (Vestri) skorar 3:2 Vestri! Það kom mark. Fatai vinnur boltann hátt á vellinum og keyrir upp vinstra megin kemur boltanum út í teig á Gunnar Jónas sem á gott skot sem Viktor ræður ekki við. Þvílíkur karakter í Vestra.
KA 0:0 ÍBV opna
53. mín. Sverrir Páll Hjaltested (ÍBV) fær gult spjald Fer full harkalega í Ívar Örn.

Leiklýsing

Crystal Palace 5:4 Liverpool opna loka
91. mín. Mo Salah er fyrstur á punktinn.
mbl.is
Fleira áhugavert
Átta utanríkisráðherrar fordæma hernám Gasa Eigandi Ölvers: „Hressir Danir í fullkomnu rugli“ Eldur í einbýlishúsi á Akranesi Aðflutningur þrýstir á húsaleigu
Fleira áhugavert
Eigandi Ölvers: „Hressir Danir í fullkomnu rugli“ Fundurinn undarlegur: „Hvað fær Trump í staðinn?“ Einn handtekinn: Þörf á naflaskoðun Aðflutningur þrýstir á húsaleigu