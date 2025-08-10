Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 10.8.2025 | 11:35

Sagt að fara frá Manchester United

Rasmus Höjlund.
Rasmus Höjlund. AFP/Henry Nicholls

Enska knattspyrnufélagið Manchester United hefur sagt Dananum Rasmusi Höjlund að hann verði að fara vilji hann fá spilatíma á komandi leiktíð. 

GiveMeSport segir frá en Höjlund, sem er framherji, gekk í raðir United frá Atalanta á Ítalíu fyrir tveimur árum en hefur alls ekki staðið undir væntingum. 

United vill helst selja leikmanninn en gæti íhugað að lána hann til annars félags. AC Milan er sagt áhugasamt.

United keypti nýverið Slóvenann Benjamin Sesko frá RB Leipzig og mun hann verða aðalframherji liðsins.

mbl.is
Fleira áhugavert
Sannkallaður faraldur á landinu Íslandsmeistari í 71. sinn: Undirbjó sig með að hlaupa á ættarmót Fundurinn undarlegur: „Hvað fær Trump í staðinn?“ Færði ásakanir hvergi til bókar
Fleira áhugavert
Kristrún segir ákvörðun ESB ekki vera léttvæga Gat alltaf stólað á mömmu Erlendur ferðamaður lést í Vestari-Jökulsá Það eru svo mikil verðmæti í ást