Sagt að fara frá Manchester United

Enska knattspyrnufélagið Manchester United hefur sagt Dananum Rasmusi Höjlund að hann verði að fara vilji hann fá spilatíma á komandi leiktíð.
GiveMeSport segir frá en Höjlund, sem er framherji, gekk í raðir United frá Atalanta á Ítalíu fyrir tveimur árum en hefur alls ekki staðið undir væntingum.
United vill helst selja leikmanninn en gæti íhugað að lána hann til annars félags. AC Milan er sagt áhugasamt.
United keypti nýverið Slóvenann Benjamin Sesko frá RB Leipzig og mun hann verða aðalframherji liðsins.