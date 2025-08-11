Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 11.8.2025 | 11:15

Crystal Palace tapaði áfrýjuninni

Crystal Palace mun leika í Sambandsdeild Evrópu á næsta tímabili.
Enska úrvalsdeildarfélagið Crystal Palace mun leika í Sambandsdeild Evrópu í knattspyrnu eftir að tapa áfrýjun hjá Alþjóða íþróttadómstólnum gegn evrópska knattspyrnusambandinu, UEFA.

Crystal Palace vann enska bikarinn á síðasta tímabili og tryggði sér sæti í Evrópudeildinni á komandi tímabili.

Hins vegar kom í ljós að Bandaríkjamaðurinn John Textor átti hlut í bæði Palace og Lyon í Frakklandi en samkvæmt reglum UEFA mega tvö félög undir sama eignarhaldi ekki spila í sömu Evrópukeppni.

Þar sem Lyon endaði ofar í sinni deildarkeppni ákvað UEFA að Palace yrði fært niður í Sambandsdeildina en Nottingham Forest mun í staðinn leika í Evrópudeildinni. 

Forráðamenn Palace voru ekki sáttir með ákvörðunina og ákváðu að áfrýja til Alþjóða íþróttadómstólsins. Í dag kom í ljós að félagið hafði tapað áfrýjuninni og mun því Palace leika í Sambandsdeildinni.

Palace vann Samfélagsskjöldinn eftir sigur gegn Liverpool á Wembley í gær.

