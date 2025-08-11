Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 11.8.2025 | 10:40 | Uppfært 11:05

Grealish á leið til Everton

Jack Grealish.
Jack Grealish. AFP/Oli Scarff

Everton hefur náð samkomulagi við Manchester City um að fá enska knattspyrnumanninn Jack Grealish að láni fyrir komandi tímabil. Fabrizio Romano greinir frá.

Grealish, sem er 29 ára, var í litlu hlutverki hjá Manchester City á síðustu leiktíð. Hann byrjaði aðeins sjö leiki í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili.

City keypti Grealish á 100 milljónir punda árið 2021 frá Aston Villa. Síðan hann gekk í raðir félagsins hefur hann unnið deildina, bikarinn og Meistaradeildina með félaginu.

Grealish vill fá meiri spilatíma í von um að vera hluti af enska landsliðshópnum sem fer á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó á næsta ári.

