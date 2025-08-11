Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 11.8.2025 | 18:02

Hákon gæti byrjað fyrsta leik

Hákon Rafn Valdimarsson

Landsliðsmarkvörðurinn Hákon Rafn Valdimarsson gæti byrjað fyrsta leik tímabilsins hjá Brentford vegna meiðsla hjá Caoimhin Kelleher.

Írski markvörðurinn lék ekki með Brentford í æfingaleik gegn Borussia Mönchengladbach í Þýskalandi síðastliðinn föstudag og stóð Hákon á milli stanganna.

Enski miðillinn Metro segir meiðsli Kellehers líklegast ekki alvarleg en þó er óvíst hvort hann verði klár er Brentford mætir Nottingham Forest í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar næstkomandi sunnudag.

Kelleher kom til Brentford frá Liverpool fyrir tímabilið á 18 milljónir punda.

