Hákon gæti byrjað fyrsta leik

Landsliðsmarkvörðurinn Hákon Rafn Valdimarsson gæti byrjað fyrsta leik tímabilsins hjá Brentford vegna meiðsla hjá Caoimhin Kelleher.
Írski markvörðurinn lék ekki með Brentford í æfingaleik gegn Borussia Mönchengladbach í Þýskalandi síðastliðinn föstudag og stóð Hákon á milli stanganna.
Enski miðillinn Metro segir meiðsli Kellehers líklegast ekki alvarleg en þó er óvíst hvort hann verði klár er Brentford mætir Nottingham Forest í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar næstkomandi sunnudag.
Kelleher kom til Brentford frá Liverpool fyrir tímabilið á 18 milljónir punda.