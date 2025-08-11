Jamie Carragher, sparkspekingur og fyrrverandi leikmaður, hefur áhyggjur af Liverpool fyrir komandi tímabil í ensku úrvalsdeildinni.
Liverpool mátti þola tap gegn Crystal Palace í vítakeppni í leik um Samfélagsskjöldinn.
Í sumar hefur Liverpool verið duglegt að sækja leikmenn á félagaskiptamarkaðnum en félagið hefur sótt Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez og Hugo Ekitiké fyrir rúmar 265 milljónir punda.
Þrátt fyrir þennan öfluga liðsstyrk hefur Carragher áhyggjur af varnarleik liðsins.
„Liverpool lítur vel út fram á við en er viðkvæmt varnarlega, eins og við höfum séð allt undirbúningstímabilið,“ skrifaði Carragher á samfélagsmiðilinn X.
Arne Slot, stjóri Liverpool, er á sama máli og Klopp en hann sagði í viðtali eftir leikinn að liðið þyrfti að vera betra varnarlega.
Enska úrvalsdeildin hefst næstkomandi föstudag þegar Liverpool fær Bournemouth í heimsókn.