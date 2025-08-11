Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 11.8.2025 | 11:45

Hefur áhyggjur af Liverpool

Arne Slot, stjóri Liverpool.
Arne Slot, stjóri Liverpool. AFP/Darren Staples

Jamie Carragher, sparkspekingur og fyrrverandi leikmaður, hefur áhyggjur af Liverpool fyrir komandi tímabil í ensku úrvalsdeildinni.

Liverpool mátti þola tap gegn Crystal Palace í vítakeppni í leik um Samfélagsskjöldinn. 

Palace sigraði Liverpool eftir vítakeppni
Í sumar hefur Liverpool verið duglegt að sækja leikmenn á félagaskiptamarkaðnum en félagið hefur sótt Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez og Hugo Ekitiké fyrir rúmar 265 milljónir punda.

Þrátt fyrir þennan öfluga liðsstyrk hefur Carragher áhyggjur af varnarleik liðsins.

„Liverpool lítur vel út fram á við en er viðkvæmt varnarlega, eins og við höfum séð allt undirbúningstímabilið,“ skrifaði Carragher á samfélagsmiðilinn X.

Arne Slot, stjóri Liverpool, er á sama máli og Klopp en hann sagði í viðtali eftir leikinn að liðið þyrfti að vera betra varnarlega. 

Slot: Verðum að vera betri varnarlega
Enska úrvalsdeildin hefst næstkomandi föstudag þegar Liverpool fær Bournemouth í heimsókn.

Jamie Carragher.
Jamie Carragher. AFP
