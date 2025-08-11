Mun United fá nýjan markvörð?

Ítalski markvörðurinn Gianluigi Donnarumma er ekki í hóp París SG sem mætir Tottenham í Meistarakeppni Evrópu á miðvikudaginn.
Samningarviðræður á milli Donnarumma og París SG um nýjan samning hafa gengið illa og er Ítalinn að öllum líkindum á förum frá félaginu.
Donnarumma á aðeins eitt ár eftir af samningi sínum og gæti hann annaðhvort verið seldur í sumar eða farið á frjálsri sölu á næsta ári.
Manchester United hefur verið sterklega orðað við Donnarumma en félagið er að skoða að fá nýjan markvörð.
París SG festi kaup á franska markverðinum Lucas Chevalier frá Lille á dögunum.