Þarf mögulega að selja fyrirliðann

Enski landsliðsmaðurinn í fótbolta Marc Guéhi, fyrirliði Crystal Palace, er mögulega á förum frá enska úrvalsdeildarfélaginu í sumar.
Guéhi er 25 ára gamall miðvörður og samningur hans við félagið rennur út á næsta ári. Palace vill ekki missa hann frítt frá sér og verður því mögulega að selja hann í sumar.
„Að leikmaður eins og hann færi frítt væri vandamál. Við fengum tilboð í hann síðasta sumar en Joachim Andersen fór þá og við gátum ekki misst tvo miðverði.
Við fengum annað tilboð í janúar en það var erfið staða og leikmaðurinn hafði skoðun á því. Við verðum að sjá hvað gerist en hann þarf nýjan samning eða það þarf að leysa þetta öðruvísi,“ sagði Steve Parish, stjórnarformaður Palace.
Guéhi kom til Palace frá Chelsea árið 2021 og hefur spilað 156 leiki fyrir félagið. Hann var í lykilhlutverki hjá liðinu á síðasta tímabili þegar Palace varð enskur bikarmeistari í fyrsta sinn.