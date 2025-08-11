United kosið verst rekna félagið

Manchester United var kosið verst rekna félagið í ensku úrvalsdeildinni samkvæmt nýrri könnun OnePoll.
Af tvö þúsund fótboltaáhugamönnum sem tóku þátt í könnunni voru 33 prósent af þeim sem sögðu að United væri verst rekna félagið í úrvalsdeildinni.
Everton og Chelsea voru jöfn í öðru sæti með sjö prósent atkvæða og síðan var Arsenal í fjórða sæti.
Breyting hefur verið á rekstri United á síðustu árum en INEOS keypti fjórðungshlut í félaginu í desember 2023. Ekki hefur gengið vel síðan þá en United hafnaði í 15. sæti úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð.
Í sömu könnun var einnig spurt hvaða félag væri best rekið og var Liverpool efst með 25 prósent atkvæða.