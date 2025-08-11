Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 11.8.2025 | 22:15

United kosið verst rekna félagið

Það gekk ekki vel á fyrsta tímabili Amorim sem stjóri …
Það gekk ekki vel á fyrsta tímabili Amorim sem stjóri Manchester United. AFP/Glyn Kirk

Manchester United var kosið verst rekna félagið í ensku úrvalsdeildinni samkvæmt nýrri könnun OnePoll.

Af tvö þúsund fótboltaáhugamönnum sem tóku þátt í könnunni voru 33 prósent af þeim sem sögðu að United væri verst rekna félagið í úrvalsdeildinni.

Everton og Chelsea voru jöfn í öðru sæti með sjö prósent atkvæða og síðan var Arsenal í fjórða sæti.

Breyting hefur verið á rekstri United á síðustu árum en INEOS keypti fjórðungshlut í félaginu í desember 2023. Ekki hefur gengið vel síðan þá en United hafnaði í 15. sæti úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð.

Í sömu könnun var einnig spurt hvaða félag væri best rekið og var Liverpool efst með 25 prósent atkvæða.

mbl.is
Fleira áhugavert
Trump tekur yfir stjórn lögreglunnar Fá virkjunarleyfi til bráðabirgða Það eru svo mikil verðmæti í ást Átta utanríkisráðherrar fordæma hernám Gasa
Fleira áhugavert
Lausn gíslanna skilyrðislaus krafa „Birtingarmynd efnahagslegrar stöðnunar“ Erfitt að fylgjast með árangri barnanna Hver tekur við af Donald Trump?