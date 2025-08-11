Viðræður hafnar milli Tottenham og City

Tottenham hefur hafið viðræður við Manchester City um kaupin á brasilíska sóknarmanninum Savinho.
Viðræðurnar eru nýhafnar og er ekki víst að Manchester City sé tilbúið að selja hinn 21 árs gamla Savinho.
City festi kaup á Savinho frá franska félaginu Troyes á síðasta ári. Á sínu fyrsta tímabili í ensku úrvalsdeildinni skoraði Brasilíumaðurinn eitt mark og gaf átta stoðsendingar.
Tottenham er í leit að leikmanni sem getur styrkt sóknarleik liðsins eftir að James Maddison meiddist og Son Heung-min fór frá félaginu.
Enska úrvalsdeildin hefst í vikunni með leik Liverpool og Bournemouth á föstudaginn.