Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 11.8.2025 | 9:20

Viðræður hafnar milli Tottenham og City

Savinho fagnar ásamt Phil Foden.
Savinho fagnar ásamt Phil Foden. AFP/Chandan Khanna

Tottenham hefur hafið viðræður við Manchester City um kaupin á brasilíska sóknarmanninum Savinho.

Viðræðurnar eru nýhafnar og er ekki víst að Manchester City sé tilbúið að selja hinn 21 árs gamla Savinho.

City festi kaup á Savinho frá franska félaginu Troyes á síðasta ári. Á sínu fyrsta tímabili í ensku úrvalsdeildinni skoraði Brasilíumaðurinn eitt mark og gaf átta stoðsendingar.

Tottenham er í leit að leikmanni sem getur styrkt sóknarleik liðsins eftir að James Maddison meiddist og Son Heung-min fór frá félaginu.

Enska úrvalsdeildin hefst í vikunni með leik Liverpool og Bournemouth á föstudaginn.

mbl.is
