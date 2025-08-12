Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 12.8.2025 | 15:22

Elleftu kaup nýliðanna í sumar

Omar Alderete er genginn til liðs við Sunderland.
Omar Alderete er genginn til liðs við Sunderland. AFP/Daniel Duarte

Sunderland, sem er nýliði í ensku úrvalsdeildinni, hefur fest kaup á paragvæska knattspyrnumanninum Omar Alderete frá Getafe á Spáni.

Sunderland greiðir 10 milljónir punda fyrir Alderete sem skrifar undir fjögurra ára samning við félagið.

Alderete, sem er 28 ára varnarmaður, var í stóru hlutverki hjá Getafe á síðustu leiktíð en hann byrjaði 34 leiki í efstu deild Spánar.

Alderete hefur komið víða við á ferlinum en hann hefur einnig leikið með félögum á borð við Hertha Berlin, Valencia og Basel.

Það hefur verið nóg að gera hjá Sunderland á félagaskiptamarkaðnum í sumar en félagið hefur eytt yfir 130 milljónum punda í 11 leikmenn.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Birtingarmynd efnahagslegrar stöðnunar“ Krefja Íslandsbanka um bætur „Hæsta öryggisstig“ vegna heimsóknar Víkinga Segist ekki hafa beitt ofbeldi
Fleira áhugavert
Handtóku „hættulegan“ mann: Ekkert vopn í bílnum „Birtingarmynd efnahagslegrar stöðnunar“ „Hæsta öryggisstig“ vegna heimsóknar Víkinga Kennarar fari fyrr inn í skólana