Elleftu kaup nýliðanna í sumar

Sunderland, sem er nýliði í ensku úrvalsdeildinni, hefur fest kaup á paragvæska knattspyrnumanninum Omar Alderete frá Getafe á Spáni.
Sunderland greiðir 10 milljónir punda fyrir Alderete sem skrifar undir fjögurra ára samning við félagið.
Alderete, sem er 28 ára varnarmaður, var í stóru hlutverki hjá Getafe á síðustu leiktíð en hann byrjaði 34 leiki í efstu deild Spánar.
Alderete hefur komið víða við á ferlinum en hann hefur einnig leikið með félögum á borð við Hertha Berlin, Valencia og Basel.
Það hefur verið nóg að gera hjá Sunderland á félagaskiptamarkaðnum í sumar en félagið hefur eytt yfir 130 milljónum punda í 11 leikmenn.