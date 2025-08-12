Er í agabanni og fær ekki að spila

Knattspyrnumaðurinn Yves Bissouma fór ekki með Tottenham til Ítalíu þar sem liðið spilar við París SG á morgun því hann er í agabanni.
Hann var í 22 manna leikmannahópnum upphaflega en knattspyrnustjóri liðsins, Thomas Frank, tók hann úr hópnum því hann mætti oft seint.
„Hann hefur oft verið seinn en þetta var einum of oft. Þú verður að gefa leikmönnum þínum mikla ást en líka gera kröfur til þeirra og hafa afleiðingar. Þetta voru afleiðingar þess að mæta oft seint,“ sagði Frank sem tók við sem stjóri liðsins í sumar.