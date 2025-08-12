Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 12.8.2025 | 21:10

Íslensk stoðsending í enska deildabikarnum

Guðlaugur Victor Pálsson lagði upp mark.
Guðlaugur Victor Pálsson lagði upp mark. Ljósmynd/Alex Nicodim

Plymouth úr C-deildinni sigraði QPR úr B-deildinni, 3:2, í 1. umferð enska deildabikarsins í fótbolta á heimavelli sínum í kvöld.

Guðlaugur Victor Pálsson er fyrirliði Plymouth og hann lagði upp fyrsta mark liðsins er Brendan Sarpong-Wiredu minnkaði muninn í 2:1. Landsliðsmaðurinn reynslumikli lék allan leikinn með Plymouth.

Stefán Teitur Þórðarson lék allan leikinn með Preston úr B-deildinni er liðið sigraði Barrow úr D-deildinni, 1:0, á útivelli.

Benoný Breki Andrésson var ekki í leikmannahópi Stockport er liðið sigraði Crewe á heimavelli, 3:1. Jason Daði Svanþórsson var svo ekki með Grimsby í 3:1-heimasigri liðsins á Shrewsbury.

