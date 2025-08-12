Liverpool gæti bætt við sig tveimur varnarmönnum

Enska úrvalsdeildarfélagið Liverpool gæti bætt við sigur tveimur miðvörðum í glugganum í sumar.
Í gær var greint frá því að Crystal Palace gæti þurft að selja Marc Guéhi í sumar en samningur hans rennur út á næsta ári. Palace vill ekki missa Guéhi frítt á næsta ári og hefur Liverpool áhuga á að fá hann til liðs við sig.
Samkvæmt Romano hefur Guéhi nú þegar náð munnlegu samkomulagi við Liverpool um kaup og kjör. Talið er að Palace vilji fá 35 milljónir punda fyrir enska landsliðsmanninn.
Liverpool hefur einnig áhuga á hinum 18 ára gamla Giovanni Leoni, varnarmanni Parma. Hann kom við sögu í 17 leikjum hjá Parma í ítölsku A-deildinni á síðustu leiktíð.
Bæði Guéhi og Leoni gætu styrkt vörn Liverpool en Arne Slot stjóri Liverpool hefur lýst yfir áhyggjum sínum af varnarleik liðsins á undirbúningstímabilinu.
Jamie Carragher, sparkspekingur og fyrrverandi leikmaður Liverpool, var á sama máli og Slot og sagði að liðið væri viðkvæmt varnarlega.