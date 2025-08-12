Staðráðinn í að komast til Liverpool

Sænski knattspyrnumaðurinn Alexander Isak, leikmaður Newcastle, er staðráðinn í því að fara til Liverpool í sumar.
The Times greindi frá því að Isak væri fluttur út úr heimili sínu í Newcastle en hann vill komast frá félaginu.
Samkvæmt umfjöllun The Athletic mun Isak ekki spila aftur fyrir Newcastle. Jafnvel þótt félagaskiptaglugginn lokist án þess að Isak fari mun hann ekki spila aftur fyrir félagið.
Newcastle hafnaði 110 milljóna punda tilboði Liverpool í Isak fyrr í sumar.
Isak fór á kostum með Newcastle í fyrra en hann skoraði 23 mörk og lagði upp sex mörk í deildinni.