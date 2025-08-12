Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 12.8.2025 | 13:00

Úrskurðaður í átta vikna bann fyrir ummælin um Klopp

David Coote.
David Coote. AFP/Paul Ellis

Fyrrverandi dómarinn David Coote hefur verið úrskurðaður í átta vikna bann af enska knattspyrnusambandinu vegna ummæla sem hann lét falla um Jürgen Klopp, fyrrverandi stjóra Liverpool.

Myndband af Coote hrauna yfir Klopp fór í dreifingu á samfélagsmiðlum í nóvember á síðasta ári. Skömmu síðar birtist annað myndband af Coote þar sem hann var að sniffa hvítt duft, sem talið er hafa verið kókaín.

Í desember á síðasta ári var Coote rekinn af enska dómarasambandinu. Hann játaði sök í málinu og sagðist sjá eftir ummælum sínum um Klopp.

Í febrúar á þessu ári var Coote einnig úrskurðaður í bann af Knattspyrnusambandi Evrópu, UEFA. Bann UEFA gildir til 30. júní 2026.

