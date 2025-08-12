Vægast sagt spenntur fyrir nýju tímabili

Enska úrvalsdeildin í knattspyrnu hefst næstu helgi og má segja að bakvörður sé vægast sagt spenntur.
Eftir langt sumarfrí eru án efa flestir áhugamenn um enska boltann komnir með smá fráhvarfseinkenni.
Hvaða lið verður Englandsmeistari? Hvaða lið munu falla? Þetta eru stórar spurningar sem áhugamenn velta fyrir sér þessa dagana.
Félög hafa verið dugleg á félagaskiptamarkaðnum og verður spennandi að sjá hvernig nýir leikmenn stimpla sig inn í deildina.
