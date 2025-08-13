Góðar fréttir fyrir Liverpool

Enski varnarmaðurinn Joe Gomez hefur jafnað sig á ökklameiðslum og er hann byrjaður að æfa með liði sínu Liverpool á nýjan leik.
Gomez meiddist í æfingaferð Liverpool til Asíu í síðasta mánuði og sneri aftur til Englands til að fá bót meina sinna.
Hann er byrjaður að æfa á fullu á nýjan leik og gæti spilað með Liverpool gegn Bournemouth í upphafsleik ensku úrvalsdeildarinnar næstkomandi föstudagskvöld.
Eru fréttirnar kærkomnar fyrir Liverpool en Virgil van Dijk og Ibrahima Konaté voru einu miðverðir liðsins sem voru heilir heilsu.