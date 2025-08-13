Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 13.8.2025 | 17:38

Góðar fréttir fyrir Liverpool

Joe Gomez er búinn að jafna sig á meiðslum.
Joe Gomez er búinn að jafna sig á meiðslum. AFP/Josep Lago

Enski varnarmaðurinn Joe Gomez hefur jafnað sig á ökklameiðslum og er hann byrjaður að æfa með liði sínu Liverpool á nýjan leik.

Gomez meiddist í æfingaferð Liverpool til Asíu í síðasta mánuði og sneri aftur til Englands til að fá bót meina sinna.

Hann er byrjaður að æfa á fullu á nýjan leik og gæti spilað með Liverpool gegn Bournemouth í upphafsleik ensku úrvalsdeildarinnar næstkomandi föstudagskvöld.

Eru fréttirnar kærkomnar fyrir Liverpool en Virgil van Dijk og Ibrahima Konaté voru einu miðverðir liðsins sem voru heilir heilsu.

mbl.is
