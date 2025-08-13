Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 13.8.2025 | 19:20

Jason mætir Manchester United

Jason Daði Svanþórsson í leik með Grimsby.
Jason Daði Svanþórsson í leik með Grimsby. Ljósmynd/Grimsby

Dregið var í 2. umferð enska deildabikarsins í fótbolta í kvöld en úrvalsdeildarliðin sem eru ekki í Evrópukeppni á leiktíðinni koma inn í keppnina í 2. umferð.

Manchester United er þar á meðal og dróst liðið gegn Grimsby úr D-deildinni á útivelli. Jason Daði Svanþórsson er leikmaður Grimsby.

Tveir úrvalsdeildarslagir eru í 2. umferðinni. Bournemouth og Brentford mætast annars vegar og Wolves og West Ham hins vegar.

Dráttinn má sjá hér fyrir neðan:

Grimsby - Man Utd
Fulham - Bristol City
Norwich - Southampton
Oxford United - Brighton
Reading - AFC Wimbledon
Bournemouth - Brentford
Millwall - Coventry
Wolves - West Ham
Swansea - Plymouth
Bromley - Wycombe
Cardiff - Cheltenham eða Exeter
Cambridge Utd - Charlton
Tranmere eða Burton - Lincoln
Accrington - Doncaster
Wigan - Stockport
Stoke - Bradford
Burnley - Derby
Sunderland - Huddersfield eða Leicester
Birmingham eða Sheffield Utd - Port Vale
Preston - Wrexham
Barnsley eða Fleetwood - Rotherham
Bolton eða Sheffield Wednesday - Leeds
Everton - Mansfield

mbl.is
