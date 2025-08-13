Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 13.8.2025 | 15:10

Nýjung í ensku úrvalsdeildinni

Alireza Faghani með „dómaramyndavél“ á HM félagsliða.
Alireza Faghani með „dómaramyndavél“ á HM félagsliða. AFP/ Luke Hales

Dómarar í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar verða með myndavélar á sér en með henni verður hægt að sjá at­vik­in frá hans sjón­ar­horni og sam­skipti hans við leik­menn á meðan leik­ur­inn stend­ur yfir.

Svokallaðar „dómaramyndavélar“ voru notaðar á HM félagsliða í sumar sem gekk vel og enska úrvalsdeildin mun prófa þetta í fyrstu umferð sem hefst með leik Liverpool gegn Bournemouth næsta föstudag.

Alþjóðanefnd knatt­spyrnu­sam­bands­ins, IFAB, samþykkti notkun myndavélanna í síðasta mánuði og ef fyrsta umferð heppnast vel mun enska úrvalsdeildin nota þetta út tímabilið.

 

