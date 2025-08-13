Nýjung í ensku úrvalsdeildinni

Dómarar í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar verða með myndavélar á sér en með henni verður hægt að sjá atvikin frá hans sjónarhorni og samskipti hans við leikmenn á meðan leikurinn stendur yfir.
Svokallaðar „dómaramyndavélar“ voru notaðar á HM félagsliða í sumar sem gekk vel og enska úrvalsdeildin mun prófa þetta í fyrstu umferð sem hefst með leik Liverpool gegn Bournemouth næsta föstudag.
Alþjóðanefnd knattspyrnusambandsins, IFAB, samþykkti notkun myndavélanna í síðasta mánuði og ef fyrsta umferð heppnast vel mun enska úrvalsdeildin nota þetta út tímabilið.