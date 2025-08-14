Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 14.8.2025 | 16:35

Fær ekki að spila í fyrsta leik liðsins

Yoane Wissa í leik með Brentford.
Yoane Wissa í leik með Brentford. AFP/Darren Staples

Yoane Wissa, leikmaður enska fótboltafélagsins Brentford, mun ekki spila í fyrsta leik liðsins í úrvalsdeildinni tímabilið 2025/26 gegn Nottingham Forest næstkomandi sunnudag.

Keith Andrews knattspyrnustjóri Brentford ákvað það en sóknarmaðurinn er líklegast á förum frá félaginu.

Newcastle United hefur boðið félaginu 30 milljónir punda fyrir leikmanninn sem fór snemma úr æfingaferð liðsins í sumar og neitaði að æfa með liðinu í smá tíma.

Brentford og Nottingham Forest mætast á sunnudaginn klukkan 13 að íslenskum tíma.

