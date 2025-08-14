Fleiri ákærur fyrir árásina í Liverpool

Paul Doyle, 53 ára gamall Breti, hefur verið ákærður í 24 ákæruliðum til viðbótar fyrir að keyra inn í þvögu fólks í Liverpool-borg þegar knattspyrnuliðið Liverpool keyrði um borgina að fagna Englandsmeistaratitlinum í maí síðastliðnum.
https://www.mbl.is/frettir/erlent/2025/05/29/akaerdur_fyrir_arasina_i_liverpool/
Doyle, sem er þriggja barna faðir og fyrrverandi landgönguliði, var ákærður í sjö liðum í maí og var sakaður um að hafa ekið vísvitandi á fólkið.
Doyle er sagður hafa ekið bifreið sinni inn í mannfjöldann og lögreglan í Liverpool segir nú að 134 manns hafi slasast. Fórnarlömb hans eru á aldrinum sex mánaða til 77 ára.