Hollywood-liðið keypti sóknarmanninn á metfé

Velska fótboltafélagið Wrexham, sem spilar í B-deild á Englandi, sló félagsmetið í dag með því að kaupa Nathan Broadhead frá Ipswich Town.
Wrecham borgar tíu milljónir punda fyrir Broadhead sem er 27 ára gamall velskur landsliðsmaður.
Broadhead spilar á hægri kanti og hefur skorað 18 mörk og lagt upp fjögur í 64 leikjum í ensku B-deildinni.
Wrexham er nýliði í B-deildinni en liðið fór upp ásamt Birmingham og Charlton Athletic. Wrexham hefur verið á hraðri uppleið síðan Hollywood-stjörnurnar Ryan Reynolds og Rob McElhenney festu kaup á félaginu og farið upp um þrjár deildir á jafnmörgum árum.