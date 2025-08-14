Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 14.8.2025 | 10:22 | Uppfært 10:43

Hollywood-liðið keypti sóknarmanninn á metfé

Nathan Broadhead.
Nathan Broadhead. Ljósmynd/Ipswich Town

Velska fótboltafélagið Wrexham, sem spilar í B-deild á Englandi, sló fé­lags­metið í dag með því að kaupa Nathan Broadhead frá Ipswich Town.

Wrecham borgar tíu milljónir punda fyrir Broadhead sem er 27 ára gamall velskur landsliðsmaður.

Broadhead spilar á hægri kanti og hefur skorað 18 mörk og lagt upp fjögur í 64 leikjum í ensku B-deildinni.

Wrexham er nýliði í B-deildinni en liðið fór upp ásamt Birmingham og Charlton Athletic. Wrexham hef­ur verið á hraðri upp­leið síðan Hollywood-stjörn­urn­ar Ryan Reynolds og Rob McEl­henn­ey festu kaup á fé­lag­inu og farið upp um þrjár deild­ir á jafn­mörg­um árum. 

mbl.is
